Sotto nagbanta! TAPE tatadtarin ng kaso sa ‘EB’ anniv

Nagbabala si dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III na posibleng dagdagan nila ang kaso laban sa Television and Production Exponents Inc. (TAPE) ng mga Jalosjos kapag ipinalabas sa 44th anniversary ng “Eat Bulaga” sa Hulyo 29 ang video clip ng mga orihinal na host ng programa.

“Puwede silang makasuhan ulit,” diin ni Sotto nang tanungin ng Abante.

Nauna nang sinabi ni Sotto na walang karapatan ang TAPE na magdiwang ng ika-44 anibersaryo dahil wala pa sina Romeo “JonJon” Jalosjos Jr. at Seth Frede­rick “Bullet” Jalosjos, president at CFO ng kompanya, ayon sa pagkakasunod, nang umpisahan nila ang “Eat Bulaga” noong 1979.

Ang mga bagong host ngayon ng “EB” ay nagsimula lamang noong Hunyo 6, ilang araw matapos umalis sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon at ang dabarkads noong Mayo 31, 2023.

Kamakailan lamang ay naghain ng kasong copyright infringement at unfair competition ang TVJ sa Marikina Regional Trial Court laban sa TAPE Inc. at GMA Network Inc. Hiniling din ng mga original host ang pag-isyu ng korte ng writ of preliminary injunction dahil sa patuloy na paggamit ng “Eat Bulaga” ng mga Jalosjos.

Hinihiling ng TVJ ang P17.482 milyong danyos sa kompanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng “EB” sa GMA-7 nang walang pahintulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa P1.824 bilyon kita ng TAPE kada taon o P5.827 milyon kada araw sa pagpapalabas ng “Eat Bulaga”.

Sa programang “Showbiz Now Na!” noong Lunes, sinabi ng host na si Cristy Fermin na palaisipan pa rin sa kanya kung anong klaseng anniversary show ang gagawin ng TAPE sa Hulyo 29.

“Ano kaya ang gagawin nila, magpapanggap kaya na Tito, Vic and Joey, ang tatlo sa kanila?” tanong ni Nay Cristy.