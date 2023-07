Sarangani niyanig ng magnitude 5.4

Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Sarangani noong Lunes nang gabi.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang lindol bandang alas-11:35 nang gabi sa lalim na 36 kilometro sa timog baha­gi ng bayan ng Maitum dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim.

Wala namang naiulat na nasaktan o napinsalang ari-arian dahil sa insidente.

Samantala, naramdaman din ang lindol sa lakas na intensity II sa General Santos City, South Cotabato; Don Marcelino sa Davao Occidental; Maasim at Malungon sa Sarangani Bagumbayan, Lebak at Esperanza sa Sultan Kudarat.

Intensity III naman ang naramdaman sa Banga, Norala, Tupi at Santo Niño sa South Cotabato; Isulan at Kalamansig sa Sultan Kuldarat; at Maitum at Kiamba sa Sarangani.