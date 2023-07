Safe ba talaga sa Boracay?

Last January lang ako namasyal sa Boracay noong isama ako ng bunso ko na nag-birthday. Pero eto at may pa- birthday treat naman si hubby para sa aking 56th birthday.

Happy ako sa sopresa niya. Sino ba naman ang tatanggi sa Bora trip na all-expenses paid. Pero may kaunting agam-agam dahil bagyo season kapag June to October.

Heto na ang mga pasabog na kuwento tungkol sa 56th bday ko. Dahil sa bagyong Dodong, umuulan sa Maynila pag-alis namin at maging sa Boracay ay masama din ang panahon. Alas- sais ng umaga kami dumating at dahil 3PM pa ang check-in sa hotel ay nag-ikot muna kami sa tabing dagat.

Wala talagang kupas ang ganda ng Boracay lalo na pagkataposng rehabilitasyon ng gobyerno. Mapapaisip ka talaga kung paano naging kasing pino at kasingputi ng asukal ang buhangindito. Solid ang white sand dahil hindi babaon nang malalim ang iyong paa kapag naglakad ka dito. Walang sumasabit na maliliit na bato na pwede makasugat kaya ang sarap maglakad nang nakapaa sa isla.

At siyempre inuna ko ang picture at video taking. May kalakasan ang alon kaya wala pa masyadong naliligo. Pero wala pa akong isang minuto sa tubig ay may biglang kumagat sa paa ko. Masakit at mainit agad ang naramdaman na umaakyat sa binti ko. Namula at biglang namaga sa ilang saglit lang.

Siyempre natakot ako na baka jelly fish ang kumagat sa akin. Hindi na ako nagdalawang- isip na bumili agad ng suka sa tindahan at agad kong binuhusan ang aking paa.

Lumala ang sakit at mas lumaki ang parte ng pamumula kaya pinasya ko na magpunta ng ospital para sa agarang lunas. May allergy kasi ako kaya kabado ako sa anumang pwedeng maging reaksiyon. Walang doktor sa Ciriaco Tirol Hospital sa Station 2 kaya sa Medical Express ako nagpunta at salamat kay Doc Geremiah Llanes.

Halos 2 oras din akong inobserbhan kung may malalang reaksiyon sa jellyfish sting like shortness of breath, vomiting, chest pain pero mabuti at wala naman. Pinainom lang ako ng anti-allergy meds at ibuprofen para sa pain.

Tama daw ang suka bilang first aid pero sabi ni Doc na maling practice ang pag-ihi sa affected area dahil mas makakasama ito. “Mabuti naman at hindi ninyo po inihan dahil kundi ay iiinomkayo ng antibiotics” paalala ni Doc na kalmado kaya napawi din ang nerbyos ko.

Ilang sandali ay nakabalik na ako sa hotel at nagpahinga. Kinabukasan ay birthday ko na kaya excited na ako sa planokong bar hopping na matagal ko nang birthday wish.

Umaga pa lang ay nag-siwmming na kami ni hubby para sa gabi ay yung pinaka highlight ng birthday celebration ko.

Nakakatakam ang linaw ng tubig- dagat kaya nagpasya kami ng asawa ko na sabay nang magtampisaw at iwan sa isang mataasna bahagi ng isang poste sa beach front ang bag ko na tanawnaman kung saan kami naliligo.

Pero sadyang bad timing dahil napuntirya kami ng mga kawatanna pagala- gala sa isla na naghihintay lang ng turistang feeling kampante sa gitna ng maraming tao.

Hindi ako makapaniwala na nasalisihan ako ng magnanakaw at natagay ang aking wallet na may lamang cash at IDs. Agadakong nagpa- blotter sa Malay municipal police station at sinabing mga pulis na 2 buwan na silang walang narerekord na robbery sa Bora.

Neutralized na daw nila ang petty crime sa Boracay kaya’tbantay- sarado na ang mga masasamang loob sa isla. May ilangCCTV sa main road pero karamihan ay sira.

Safe ba talaga sa Bora? Pero bakit ako pa ang nabiktima sabirthday ko pa?

Napailing na lang ang mga pulis sabay bati sa akin ng “Happy Birthday ma’am.” “Siguro ma’am may sinalo ang nangyaring kamalasan sa inyo dahil birthday ninyo!” dugtong ng isangpolicewoman kaya medyo nahimasmasan ang galit ko kase nagpunta ako dito para mag-enjoy sana.

Para sa akin happy pa rin ang birthday ko dahil walangmasamang nangyari sa amin. Mabuti din at hindi ang buong bagang natangay na mas malaking perwisyo at baka hindi kami makauwi ng Maynila.

Natuloy ang celebration namin ni hubby. Masaya kaming nag-birthday bonding na matagal naming hindi nagawa dahil sa magkalayo kami sa matagal na panahon.

Maraming realization para sa akin ang mga ganap. Magiging mas maingat ako at mapagmasid. Sana lang din na bago isipinyang mga DOT slogan na yan, mas unahin ang peace and order para safe ang mga traveller lokal man o dayuhan.

At kahit walang natira kahit barya sa akin, may isang bff na agad nag- send na ayudang cash gift na itago natin sa pangalang Janet Bay na dagdag cheers sa birthday ko. HAPPY BIRTHDAY TO ME!