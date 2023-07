PUP student kampeon sa Phyton competition 2023

Itinanghal bilang first place ang estudyante na ito mula Polytechnic University of the Philippines – Main Campus sa idinaos na Python Scholarship 2023 Competition ng Data Camp.

Siya si Kobbie Manrique, kasalukuyang 4th year BS Economics student. Ang entry ni Kobbie sa naturang kompetisyon ay may titulong, “Understanding Vehicle CO2 Emissions and the Bicycle Market.”

Layunin ng Data Camp na tulungan ang mga participant sa kanilang journey sa pagpursue ng path sa computer science at data analyst kung saan isa sa kanilang mga tagline ay ‘Everyone Can Learn Python’.

Bukod sa parangal, nakatanggap din si Kobbie ng 5,000 dolyar o halos P270k.

“Thank you to all who supported and believed in me. I am so much in cloud nine right now. Now, onto my next data science project!” aniya.

Dagdag pa rito, si Kobbie ay kasalukuyang delegate ng Pilipinas para sa 2023 Asian Undergraduate Symposium sa Singapore. (Moises Caleon)