Prime Billing dinomina ang mga kalaban sa Stakes Race

WALANG kahirap-hirap na sinungkit ni Prime Billing ang panalo sa 2023 Philracom Hopeful Stakes Race noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Maganda ang naging salida niya paglabas pa lang ng aparato nang kapitan ang matulin sa largahang si Cluster, pero pa-backstretch inagaw na ng winning horse ang unahan.

Pagkakuha ng bandera hindi na pinalapit ni Prime Billing ang mga katunggali at kampante na rin si dating Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year Patricio Ramos Dilema sa pagdadala.

Nagpatak siya ng 2:06.8 minuto sa 2,000-meter race upang hamigin ang premyong P900K ni winning horse owner Benjamin Abalos Jr.

Tinawid ni Prime Billing ang meta na may apat na kabayong bentahe sa pumangalawang si Chrome Bell na kumopo ng P300K. Tersera na may P150K si Winner Parade at may P75K ang pumang-apat na si Glamour Girle.

(Elech Dawa)