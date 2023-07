Patas na sahod at benepisyo

Sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas, tulad ng Philippine National Police (PNP), hindi po makakakilos nang maayos ang mga ito nang walang sibilyang empleyado o mga tinatawag na non-uniformed personnel (NUP).

Ang mga planning officer, engineer, statistician, administrative assistant at utility worker ang ilan lamang po sa mga sibilyang empleyado na kailangan sa PNP para mapatakbo nang mabuti ang organisasyon.

Kahit na napakahalaga ng kanilang papel, tila ba hindi nabibigyang pansin ang kanilang kalagayan. Noong ang inyong lingkod ay nagsilbi bilang assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG), ang ilan sa mga hinaing ng mga NUP na pinaabot po sa atin ay ang kanilang kakulangan ng benepisyo.

Ang ilan ay mahigit 30 taon nang nagsilbi sa PNP pero nagretiro na ganoon pa rin ang sweldo. Hindi man lang na-promote o tumaas ang sahod sa mahabang panahon ng kanyang pagsisilbi sa gobyerno. Halos kalahati na ng buhay niya ang inilaan sa government service pero nang nagretiro ay mababa ang mga benepisyong nakuha, kung meron man.

Ang nakakalungkot na kalagayan ng mga NUP, hindi lamang sa PNP kundi maging sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at iba pang ahensya ng pamahalaan na may unipormadong mga empleyado, ang dahilan kung bakit tayo po ay nag-file ng House Bill (HB) 7981. Ang layunin po nito ay bigyan ng seguridad sa trabaho at kaukulang sahod at benepisyo ang mga NUP.

Bukod sa PNP at AFP, sakop din ng ating panukalang batas ang mga NUP sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Department of National Defense (DND), Bureau of Fire Protection (BFP), Bureau of Corrections (BuCor), Philippine Coast Guard (PCG), at National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA).

Kasama ko po si Camarines Sur Congressman LRay Villafuerte sa paghahain ng HB 7981 o ang Magna Carta for Non-Uniformed Personnel.

Sa atin pong panukalang batas, titiyakin na ang sahod ng NUP, mula sa pinakamababang ranggo, ay sapat para siya ay mamuhay ng disente. Ang sahod niya ay dapat na hiwalay pa sa tatanggapin niyang subsistence allowance, hazard allowance, at iba pang benepisyo.

Nakasaad din sa bill na dapat ay ipantay ang salary scale ng mga NUP sa mga unipormadong opisyal at empleyado, Ibig pong sabihin ay dapat na angkop sa kanilang mga skill at kakayahan ang tinatanggap nilang sahod lalo pa’t tila napag-iwanan na sila nang taasan ang sweldo ng mga sundalo, pulis at iba pang uniformed personnel noong 2018.

Titiyakin rin sa ilalim ng bill na ang mga NUP ay mabibigyan ng overtime pay, night differential pay, hazard allowance at mga leave benefits. Kadalasan kasi ay pinapagtrabaho sila ng mahabang oras at minsan pa ay sa mapanganib na lugar pero wala man lang natatanggap na benepisyo.

Kahit mahabang panahon nang nagsisilbi ang mga NUP ay hindi man lang napapansin ang kanilang serbisyo. Kaya naman kasama sa ating panukalang batas ang pagbibigay ng longevity pay sa kanila.

Dapat ding may laundry allowance para sa mga NUP na pinagsusuot ng uniform, at quarters allowance para sa mga napipilitang tumira sa lugar ng kanilang trabaho. Bibigyan din ng clothing allowance ang mga NUP sa ilalim po ng ating bill.

“Dasurv” ‘ika nga ng mga millennials, ang mga benepisyong pinanukala natin para sa mga NUP. Pagsusumikapan po nating mai-‘express delivery’ ng Kongreso ang pagkakaloob ng pantay na sahod at benepisyo para sa ating mga non-uniformed personnel.