Marlon Tapales pag-iisahin world junior feather crown

MISYON ni unified International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) super-bantamweight champion Marlon Tapales nap ag-isahin world junior-featherweight division title sa susunod niyang laban.

Hinahamon niya ang mananalo kina undefeated World Boxing Council (WBC)/World Boxing Organization (WBO) titlist Stephen Fulton ng United States at dating undisputed bantamweight king Naoya Inoue na magtutuos sa Hulyo 25 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

“I want to send a message to the two fighters who will see me ringside,” giit ni Tapales sa BoxingScene.com Martes . “Whoever wins has to go through me next.”

Hinablot ng 31-anyos na Pinoy mula sa Tubod, Lanao Del Norte (37-3, 19KOs) ang dalawang titulo kay Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan via spilt decision noong Abril 8 sa Boeing Center sa San Antonio, Texas upang magkatsansa para sa unification title bout sa hinaharap.

(Gerard Arce)