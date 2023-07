Majoy Baron, Cargo Movers martsa sa semifinal round

UMAAYUDA ng importanteng 12 hits sa likod 9 attacks, 2 aces at 1 block si Mary Joy ‘Majoy” Baron nang walisin ng F2 Logistics ang Foton, 25-18, 25-18, 25-14, at sungkitin ang pangalawang silya sa Final 4 sa 6th Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference 2023 Martes ng hapon sa Philsports Arena sa Pasig.

Panukli lang iyon pero krusyal na niratrat ng middle blocker kay top scorer Ivy Keith Lacsina na may 16 points para tapusin ng Cargo Movers ang Group B eliminations sa 4-1 win-loss slate at sibakin ang Tornadoes sa 1-4 sa paliga ng Sports Vision Management Group, Inc.

“Nailabas lang din ang laro ko with the help of our teammates kasi kapag may magandang pasa mas madaling maka-play sa gitna, thank you kay ate Kim (Kianna Dy) na na-maximize ang play sa akin. It’s good to be back,” litanya ng 27-anyos na dalaga mula Concepcion, Tarlac.

Hinirit pa niya, “Yung being aggressive and sense of urgency kailangan andun. Lumabas naman and I feel very happy, syempre short league lang every game count, and very happy na nasa semis na kami.”

Nag-ambag sina Aby Marano ng siyam na puntos, Dy ng walo, at Myla Pablo at Jolina Dela Cruz ng tig-anim para samahan ng F2 sa semifinals ang Group A leader, defending champion Creamline (4-0), Japan, Vietnam at tig-isa na magbubuhat sa dalawang grupo.

Wala namang nakatapos sa dobleng pigura para sa Foton, na pinagunahan ni Jasmine Nabor sa siyam puntos. May pito si Seth Rodriguez at kaanim si Shara Adorador sa torneo na mga suportado ng BingoPlus, ArenaPlus, Mikasa, Smart, Rebisco, Kumu, Asics at SportRadar.

Ineere ang liga sa PVL.ph, One Sports, One Sports+, Smart Livestream, Cignal Play at Pilipinas Live.

(Gerard Arce)