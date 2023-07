Mag-aaral nag-defense habang nasa beach

Nagsabog ng aliw sa social media ang kelot na ito na talaga namang beach is life kahit pa nasa kalagitnaan ng kanyang thesis defense!

Siya si Aeron Joshua Palalay (@aeronjoshuaaa). Kamakailan lang ay shinare niya ang kanyang karanasan sa defense habang nagi-stay sa Boracay island.

Aniya sa caption, “Post ko na kasi graduate nako hahaha.”

Mapapanood sa video si Aeron na nakaupo sa buhangin dala ang kanyang laptop habang nakaharap sa mga panelist sa isang online conferencing.

Sa dulo ng video, makikita ang tatlo pa niyang kagrupo na present face-to-face sa mismong defense.

Kwento ni Aeron, wala umano siyang nagawa kundi i-push ito dahil nabook na niya ang flight kung saan sumakto sa mismong araw ng kanilang thesis defense.

Nakatanggap ito ng daan-daan libong views at dagsang sentimyento mula sa madlang peeps na natuwa sa kanyang ganap.

Gaya na lamang ni @Kathy, aniya, “Yung stress level ko nito siguro is dahil baka mawalan ng net.”

Tila nakarelate rin dito ang user na si @Dandi, aniya, “Omg, na experience ko yan and ang lala ng akin. I was inside the van while defending my thesis tapos what’s worst pa kasi pawala wala yung net then yung road na dinadaanan nung van is very steep kaya nakaka-kaba at the same time hahahaha.”

“Hahaha lakas idol,” sey naman ni @alyannanicole49.

“Kahit ako eh tutuloy ko ang Boracay walang makakapigil whahah,” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)