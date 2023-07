Lindsay Lohan nanganak na

Sinilang na ng Hollywood star na si Lindsay Lohan ang kanyang first baby with husband Bader Shammas.

Isang baby boy ang sinilang ni Lohan at pinangalanan nila itong Son Luai. Ang ibig sabihin nito sa Arabic origin ay ‘strong and steady’.

Sa Dubai, UAE nanganak ang 36-year old ‘Mean Girls’ star at ayon sa kanilang rep, nasa maayos na kalagayan na si Lindsay at ang baby nito.

“Lindsay Lohan and her financier husband, Bader Shammas, welcomed a beautiful, healthy son named Luai. The family is over the moon in love,” ayon sa official statement ng kanilang rep.

Sa huling photoshoot ni Lohan for Allure magazine noong June, sinabi ng aktres na hindi na siya makapaghintay sa paglabas ng kanyang baby. Gusto na raw maramdaman ni Lohan ang maging isang tunay na ina.

“I can’t wait to see what the feeling is and what it’s like to just be a mom. Happy tears. That’s just who I am. Though now, it’s probably baby emotion. It’s overwhelming in a good way,” sey ng aktres.

Isa nga raw sa nagbigay ng mommy advice kay Lohan ay ang co-star niya sa pelikulang ‘Freaky Friday’ na si Jamie Lee Curtis.

Advice ng Oscar winner kay Lohan: “You just bring the baby with you, and everything will be fine.”

(Ruel Mendoza)