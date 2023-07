Kyle ‘love’ ang tawag kay Andrea

Nakakakilig ang pa-endearment ni Kyle Echarri kay Andrea Brillantes sa script reading ng cast ng upcoming ABS-CBN online series na ‘Senior High’.

“Puwede bang nickname ko sayo ‘Love’?” sey ni Kyle kay Andrea sa pasilip sa script reading video ng cast kung saan nagbabatuhan sila ng mga linya.

Talaga naman kaabang-abang ang pagbabalik tambalang KyleDrea dahil sa undeniable chemistry ng dalawa.

Bukod sa kanila, kabilang sa cast ang mga talentadong Kapamilya young artists na sina Xyriel Manabat, Juan Karlos, Elijah Canlas, Zaijian Jaranilla, Daniela Stranner, Miggy Jimenez, Gela Atayde at Tommy Alejandrino.

Kasama rin nila ang mga batikang artista na sina Angel Aquino, Baron Geisler, Mon Confiado at Sylvia Sanchez.

Maganda rin ang tatahaking kuwento ng serye dahil na rin sa mga tema nitong angkop para sa mga kabataan.

“Careful tayo sa kung paano natin siya ilalabas. Hindi natin idi-dignify ang drugs at sex,” sabi ni Rondel Lindayag, head of creatives ng Dreamscape Entertainment.

Nagpahayag naman ng excitement ang mga netizen sa serye.

“Aabangan ko talaga ‘to ngayon na KyleDrea is back. Ang tagal ko ‘tong hinintay at sa wakas nagbalik na sila,” sey ni Evelyn Riparip.

“If you choose the wrong decision wait for the consequences!!! I know may kapupulutan dito lalo na sa mga kabataan ngayon!!” chika naman ni Arzhel Sabuero Balbin.

Anyway, mas marami pa raw intense kilig moments sina Kyle at Andrea sa ‘Senior High’ na malapit nang mapanood ng mga Kapamilya worldwide. (Dondon Sermino)

