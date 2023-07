Kiara Liane waging Reyna ng Aliwan

Super bongga ang katatapos lang na Reyna ng Aliwan, ha!

At ang bongga rin ng Sinulog, dahil nabawi nila ang korona.

Yes, nasungkit nga ni Kiara Liane Wellington ng Talisay, Cebu ang titulo. Si Kiara ay 21 years old at estudyante ng University of San Jose Recoletos, at siya nga ang ika-walong Cebuana na nanalo bilang Reyna ng Aliwan.

First runner-up naman si Kristine Billy Tabaday ng Ayat Festival ng La Union, habang kapwa second runner-up naman sina Natalya Margaret Lindsay ng Tagultol Festival ng Atimonan, Patricia Marie Mendiola ng Pasiyahan Festival ng Lucena, at Ghenesa Mueller ng Udyakan Festival ng Kabankalan, Negros Occidental.

Wagi rin ng Best in Evening Gown si Kiara Liane, habang apat na special awards naman ng hinakot ni Kristine, ang Best in Swimsuit, Miss Charm, Miss White Rose, Miss Photogenic/ Darling of the Press.

Wagi naman si Lindsay ng Best Festival Costume, habang si Mueller ay hinirang na Miss Friendship kasama si Melanie Gillamac ng Palawod Festival sa Bantayan Island.

Nag-uwi si Wellington ng P150K kasama ang pagkakataong bumiyahe sa buong bansa upang maranasan ang iba’t ibang kapistahan na idaraos sa buong taon.

Siya ang sumunod sa yapak ni Roi Neeve Comanda ng Baguio na kinoronahan noong 2019.

Bongga, ‘di ba?! (Dondon Sermino)