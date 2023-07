Joshua Munzon, NorthPort kakargahin ang ika-3 ratsada

STANDING

TEAM W L

Magnolia 9 0

Rain or Shine 6 2

Blackwater 6 3

Meralco 6 4

NorthPort 5 4

Converge 5 4

Ginebra 4 5

Terrafirma 4 6

NLEX 3 5

Phoenix 3 6

SMB 3 8

TNT 0 7

Mga laro ngayon

(Ynares Arena-Pasig)

5 pm – Rain or Shine vs NorthPort

7:30 pm – Phoenix vs TNT

ITATAYA ng NorthPort ang two-game winning run laban sa babalikwas mula huling talo na Rain or Shine sa balik ng PBA On Tour sa Ynares-Pasig ngayong Miyerkoles.

Pagkatapos ng 0-2 start sa season, mukhang nakukuha na ng Batang Pier ang hinahanap na consistency ni coach Bonnie Tan sa 5-4 card.

“Rain or Shine mabigat kalaban palagi, pero sinasabi ko nga sa mga bata, this is the time na makikita natin ‘yung mga improvement na gusto natin nandoon na, kung ‘yung consistency as a team na hinahanap natin nandu’n na,” ani Tan.

Sa mga panalo ng Batang Pier kontra Terrafirma 104-102 at Phoenix 105-86 ay nagpakita ng consistency sina Arvin Tolentino, JM Calma, Paul Zamar, Joshua Munzon.

Sa kabilang banda, babawi sina Gian Mamuyac, Anton Asistio, Jhonard Clarito mula sa 103-88 drubbing na natikman ng Elasto Painters (6-2) sa Magnolia noong Sabado sa Dumaguete City.

(Vladi Eduarte)