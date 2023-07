Jeepney driver nakapagpatapos ng Magna Cum Laude

Nagbigay inspirasyon online ang isang tsuper tatay na kamakailan lang ay napagtapos na ang kanyang panganay na anak sa kolehiyo.

Siya si Joy Dacoro, 47-anyos mula Malilipot, Albay na halos walong taon nang nagtatrabaho bilang jeepney driver.

Matagumpay na nagmartsa ang kanyang anak na si Cherry Mae sa graduation nito bilang Magna Cum Laude sa kursong Bachelor of Arts in Literature sa Bicol University.

Isa umano ito sa mga nagpush kay Tatay Joy na magsumikap at magsipag sa araw-araw na pamamasada.

Kada papasok at uuwi ay hinahatid si Cherry ng kanyang tatay na naging routine nila hanggang siya’y makatuntong ng kolehiyo.

Maliban dito, pinasok rin ni Tatay Joy ang iba’t ibang trabaho para sa extra na mga gastusin tulad ng pagmemekaniko, private driver at latero.

“Kaya nang sinabi sa akin ni E-mae (Cherry Mae) na ‘Papa may Magna Cum Laude ka na,’ para akong nanalo sa lotto. Ayos na sa akin yung makapagtapos siya dahil nakita ko ang kagustuhan niya na makatulong sa amin ng mama niya,” aniya.

Kaya naman ganoon na lang din ang pagpapasalamat ni Cherry sa kanyang mga magulang. Sey niya sa kanyang Facebook post, “Thank you for your unwavering support, Mama and Papa. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo at pang-unawa.

Pakatapos kaini, ako naman, ma, pa.”

Talaga namang saludo sa mag-ama na ito! (Moises Caleon)