James Harden gigil nang layasan ang Philadelphia

PAIKOT-IKOT lang ang estado ni James Harden sa 76ers – gusto niyang mai-trade, ayaw siyang paalisin ng Philadelphia, ibabalik niya ulit ang trade request, mukhang hindi na naman aalis.

Pero nitong huli, mukhang ‘di na mapipigil ang paglayas ni Harden. May lamat na aniya ang samahan nila ni Sixers president of basketball operations Daryl Morey.

Mula kay Shams Charania ng The Athletic nitong Lunes:

“The relationship between James Harden and Daryl Morey is essentially severed. It’s essentially fractured throughout this process.”

Tinanggap pa ni Harden ang $35.6M contract option sa Philly para sa 2023-24, umaasang hahanapan siya ng trade pero nagbibingi-bingihan si Morey.

Ayon pa kay Charania, sa Clippers ang preferred landing spot ni Harden. Mukhang malayo pang mangyari.

(Vladi Eduarte)