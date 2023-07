James exciting ang collab sa hunk Singaporean singer-composer

Inaabangan na ng mga netzen ang unang ibinalita ni James Reid sa kanyang nakaraang socmed post para sa collab nila ng Singaporean hunk singer-composer na si Benjamin Kheng.

Ipinasilip ni James sa kanyang Instagram ang sample ng photo shoot nila ni Benjamin na silhoutte in black and red color motif.

Nilapatan niya ito ng intro ng kanta na may upbeat vibe. Pinamagatan itong ‘Rock Bottom Blues’.

Kapareho rin ito ng post ni Benjamin sa kanyang Instagram na mas may detalye pa gaya ng paglabas ng collab nila on July 28, 2023 sa iba’t ibang music platform.

Malaki ang tsansang magpasabog at bumenta ang song sa mga Pinoy at foreign fans ni James, ganundin sa mga tagahanga ni Benjamin sa SG maging sa ibang parte ng mundo dahil may old school feel ang kanta.

Mapapansin din na may pagka-Bruno Mars ang concept ng photo shoot na ginamit na ng Fil-Am international singer sa kanyang mga music video at album promo.

Kung ikakabit si Nadine Lustre sa update ng career ni James, mas tutok at walang sawa sa pag-upgrade ng kanyang musika ang huli kumpara sa kanyang ex na kuntento na mag-chill out lang sa buhay.

Anyway, bukod kina James at Benjamin, nabanggit din ng huli na kapwa nito Singaporean na si Charlie Kurata ang kasangga nilang producer ng kanta. (Rey Pumaloy)

See Related Stories:

James Reid, Alden Richards bet ‘tikman’ ng seksing TikToker

AbanTV – Showbiz | Yassi Pressman dedma sa netizen sa isyu nina James Reid at Issa