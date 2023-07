James Aranas at Justin Chua sabak sa higit P5M Shark 9-ball

IPAGPAPATULOY nina World Cup of Pool champion James Aranas at Johann Chua ang matikas na paglalaro pagsargo sa $100K (P5.4M) Sharks International 9-Ball Open sa Hulyo 24-29 sa Sharks Arena sa Tomas Morato, Quezon City.

Ito ang siniwalat ni Hadley Mariano kasama ang dalawang kampeon na mga umaasa na mas maraming pintuan pa ang magbubukas sa sports sa bansa gaya ng kaganapan na mga susuportahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, Games and Amusements Board at Philippine Amusement and Gaming Corporation.

“This is our first international tournament after so many years,” sey pa ni Mariano sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes sa Rizal Memorial Sports Complex conference hall sa Malate, Manila. “At hindi ito isang beses na deal. Sana maipasok natin ulit ang mga international tourney. Tinitingnan namin ang Presidential Cup. Nasa planning stage na.

Dinagdag ng billiard official sa talakayang mga hatid ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee at PAGCOR na ang mamamayagpag sa bilyar na ito ay kikita ng $30K o P1.6M.

(Lito Oredo)