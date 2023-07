Isaiah Mobley, Cleveland bida ng Summer League

HARI ng Summer League sa Las Vegas ang Cleveland Cavaliers, dinomina ang Houston Rockets 99-78 nitong Lunes.

Nagharap ang dalawa sa finale na parehong undefeated.

Humarabas ng 28 points, 11 rebounds si Isaiah Mobley para ihatid ang Cavs sa unang titulo sa Summer League. Hindi nasama sa all-tournament team si Mobley pero napiling game MVP.

“I try to not worry about stuff I can’t control,” pakli ni Mobley. “Do I agree with it? No, but it is what it is. I’ll take the championship all over it all day.”

Sumegunda ng 27 points mula sa anim na 3s si Sam Merrill, may 19 markers si Emoni Bates sa Cleveland.

Apat na Rockets ang umiskor ng double figures sa pangunguna ng 18 ni Nate Hinton na nagbaba pa ng 10 rebounds.

(Vladi Eduarte)