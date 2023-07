Ina ayaw tumanda ng hitsura

Natuwa ang mga follower ni Ina Raymundo sa TikTok dahil sa latest video post nito kasama ang mister na si Brian Poturnak.

Sa naturang video, sinubukan ni Ina ang trending na aged filter na nagpapatanda ng mukha. Naging curious ang aktres kung ano ang magiging hitsura nila ni Brian kapag tumanda sila ng ilan pang taon.

Nagulat naman ang netizens sa naging resulta ng paggamit ni Ina ng nauusong filter. Tila hindi raw ito tinablan ng aged filter dahil walang nabago sa hitsura ni Ina.

Comment naman ng iba, na kahit madagdagan pa ang edad ni Ina, forever young looking at hindi tatakasan ng ganda ang aktres.

Maalaga nga naman sa kanyang katawan si Ina. Kahit na lima ang kanyang naging anak, na-maintain niya ang katawan niya noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz kunsaan nakilala siya bilang Sabado Nights Girl.

Isa rin daw sa nagpapabata kay Ina ay ang dalawang dekadang pagsasama nila ni Brian bilang mag-asawa. Kapag masaya raw ang kalooban mo, makikita raw iyon sa buong pagkatao mo.

Kaya sa kanilang TikTok video, ito ang nilagay ni Ina na caption, “Sometimes, I still can’t believe that I’ve been with this man since June 2000. #dadofmy5kids #husbandwife #Godsgrace.”

Mang-inggit ba, Ina? (Ruel Mendoza)

