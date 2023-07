Gov’t exec inaareglo mga senador, cong

Sino raw itong opisyal ng gobyerno ang aligaga sa panliligaw sa 25 senador at kongresista na miyembro ng Commission on Appointments (CA).

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, kabado raw itong government official na mahalungkat ang kanyang baho bago siya nabigyan ng puwesto sa gobyerno kaya inaareglo niya ang mga ito.

Marami raw kasing ginawang kabulastugan itong ating bida noong nasa pribadong sektor pa.

Ilan sa kanyang ginawa ay nang ismolin ang isyu ng rape kaya naman bugbog-sarado ang inabot nito sa mga netizen. Marami pa namang kababaihang miyembro ng CA ang sensitibo sa ganitong mga bagay.

Naakusahan din itong walang simpatiya sa mga kapus-palad matapos okrayin ang senior citizen na natigok habang pumipila sa paayuda ng isang showbiz personality. Dahil sa pagiging aktibo sa social media, naboldyak din ito sa pagkakalat ng fake news.

Alam ng government official na mahahalungkat ng CA ang mga negatibong isyu laban sa kanya kaya nga­yon pa lamang ay isa-isa na niyang kinakausap ang 13 senador at 12 kongresistang bumubuo ng constitutio­nal body at posibleng mag-alok ng proyekto kapalit ng approval ng appointment.

Ang hindi alam ng government official, maaa­ring magsumbong itong local government official sa CA hinggil sa ginawang pangongotong ng ating bida. Aba’y kapag nagkataon, parang sinindihan ng sili ang kanyang puwet kapag kumilos ang kingpin ng norther­n Luzon.

Clue. Ang government official na aligaga sa panliligaw sa mga senador at congressman ay nag-aral sa UP.