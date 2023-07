GAB, iba pang Asian Boxing Organization nagtambalan

Sa isang makasaysayang pangyayari, nakipagtambalan ang ๐†๐š๐ฆ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐€๐ฆ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐จ๐š๐ซ๐ (๐†๐€๐) ng Pilipinas sa ๐Š๐จ๐ซ๐ž๐š ๐๐จ๐ฑ๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง (๐Š๐๐‚), ๐‰๐š๐ฉ๐š๐ง ๐๐จ๐ฑ๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง (๐‰๐๐‚), ๐•๐ข๐ž๐ญ๐ง๐š๐ฆ ๐๐จ๐ฑ๐ข๐ง๐ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐•๐๐Ž) at ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐๐จ๐ฑ๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐‚๐ก๐ข๐ง๐š (๐๐๐‚) sa isang ๐˜ฟ๐™š๐™˜๐™ก๐™–๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™› ๐˜พ๐™ค๐™ข๐™ข๐™ž๐™ฉ๐™ขe๐™ฃ๐™ฉ kamakailan sa Grand Ho Tam Resort and Casino sa Vietnam.

Ang nasabing joint declaration ay nagsusulong ng ligtas, patas at transparent development ng professional boxing sa Asia at higit pa sa pamamagitan ng kooperasyon, pagkakaintindihan at mutual respect sa bawat kasaping bansa.

Nanguna sa pagpirma ng ๐˜ฟ๐™š๐™˜๐™ก๐™–๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™› ๐˜พ๐™ค๐™ข๐™ข๐™ž๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ sina GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin, KBC Acting Chairman Aaron Jang, JBC Executive Director Tsuyoshi Yasukochi, VBO Chairman Lim Song at PBC President Samson Lu.

Layunin ng Declaration of Commitment na itaas pa ang antas ng boksing at mga prinsipyo nito.

Bukod dito, sinelyuhan din nina GAB Chairman Clarin at VBO Chairman Song ang nasabing okasyon sa pagpirma sa

๐‘ด๐’†๐’Ž๐’๐’“๐’‚๐’๐’ ๐’–๐’Ž ๐’๐’‡ ๐‘ผn๐’ ๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’๐’ ๐’Š๐’๐’ˆ (๐‘ด๐‘ถ๐‘ผ) na naglalayong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa development ng professional boxing at organization ng mga sporting event.

Labis na ikinagalak GAB Chairman Clarin ang naturang pakikipagtambalan sa mga boxing organization ng Vietnam, Korea, Japan at China.

Ani Clarin, ang kolaborasyon ay magsusulong sa pangunahing adbokasiya ng GAB na ‘promote, professionalize, protect’ ang kapakanan ng mga professional athlete.

“๐‘‚๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘œ๐‘๐‘—๐‘’๐‘๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œm๐‘œ๐‘ก๐‘’ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘“๐‘’๐‘”๐‘ข๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘œ๐‘ฅ๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž ๐‘คโ„Ž๐‘œ๐‘™๐‘’, ๐‘–๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘œ๐‘“ ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘ฆ ๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘”๐‘–๐‘›. ๐‘‚๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘ฆ ๐‘™๐‘–๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘› ๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘“๐‘’๐‘ก๐‘ฆ ๐‘œ๐‘“ ๐‘Ž๐‘™๐‘™ ๐‘“๐‘–๐‘”โ„Ž๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘”๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘ฆ ๐‘œ๐‘“ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก,” sabi ni Clarin.

(Abante Sports)