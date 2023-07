Faith Nisperos, Power Chargers kinaldag ang Defenders sa 5-set

Nakatikim na rin ng panalo ang Akari nang akbayan ni Faith Janine Shirley Nisperos laban sa Gerflor, 25-20, 22-25, 27-25, 25-27, 15-12 sa kaagahan tiklop ng 6th Premier Volleyball League Invitational Conference 2023 elimination round Martes sa PhilSports Arena sa Pasig.

Kumana si dating University Athletic Association of the Philippines at Ateneo Blue Eagles star ng 18 points mula sa 17 attacks at isang block para tapusin ang kampanya ng Power Chargers sa kartang 1-3 sa Group A ng liga na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Nasagad sa deciding fifth set ang bakbakan, ipinakita ng dalawang koponan na kahit talsik na next round ay ibinigay pa rin lahat para makuha ang unang panalo sa torneo na mga itinataguyod ng BingoPlus, ArenaPlus, Mikasa, Smart, Rebisco, Kumu, Asics at SportRadar.

Bumakas si Aleona Denise ‘Dindin’ Santiago-Manabat ng 17 markers habang siyam na puntos ang inambag ni Christine Joy Soyud para sa wining squad na ibinaon ang karibal sa ilalim ng team standings sa 0-4 record.

Si Alyssa Bertolano ang namuno sa opensa para sa Gerflor na may 14 pts. habang 13 ang kinana ni Ranya Musa sa torneong ipinapalabas sa PVL.ph, One Sports, One Sports+, Smart Livestream, Cignal Play at Pilipinas Live.

“It’s never easy when you get three losses in the past, there’s a lot of feelings coming inside but we did the job that we had to do,” saad ni Akari coach Jorge Souza de Brito. “In our thoughts it was not supposed to be in five sets but my request for them is that no matter if we play good or bad, we have to leave the court with the win.”

Hinirit pa niyang kailangan ng Power Chargers na umangat at maghahanda sa season-ending third conference at kailangang umasenso sa stats at pisikal na praktis.

(Elech Dawa)