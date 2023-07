Eh kung magkabanggaan?

Nambarako na naman mga kulokoy na Chinese coast guard na mas malaki ang barko sa West Philippine Sea, at pinagtripan ulit ang mga tropa nating Philippine Coast Guard (PCG) na mas maliit ang mga barko.

Ang tanong ng mga tropapips natin, papaano kung magkaroon ng banggaan?

Pero bago uminit ang ulo natin sa mga kulokoy na Intsik sa WPS, aba’y may aabangan na naman ang mga ayudanatics nating tropapips na mahilig manood ng TV. Sa Hulyo 29 (Sabado), ika-44 na taong anibersaryo ng pinakamatagal na noontime sa show sa bansa na “Eat Bulaga” na pinasimulan nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon.

Ang tanong, kanino kayang anniversary special ang panonoorin ng mga tao: ang “EAT” ng TVJ sa TV5 o ang “Eat Bulaga” sa GMA na puro bago ang host gaya nina Paolo Contis at Isko Moreno?

Noong July 1 na unang ere ng EAT ng TVJ sa TV5, kumain ng alikabok sa ratings ang EB ng GMA7, pati na ang It’s Showtime sa GTV na sa GMA rin. Maulit kaya iyon sa Hulyo 29?

Tanong ng mga ayudanatics nating tropapips, ano raw kaya magiging “k” ng mga bagong host ang EB-GMA7 na mag-celebrate ng 44th year ng show gayung wala pa yata silang dalawang buwan na host ng programa.

Samantalang ang mga OG host ng Eat Bulaga na mas may “k” na mag-celebrate ng 44th anniversary, aba’y kalahati lang ng title ang bitbit [EAT] dahil may mga legal na usapin pa na kailangang hintaying maayos.

Tiyak na aabangan ng mga tao kung sino at ano ang mapapanood sa July 29 sa dalawang noontime show. Samantalang malamang na nganga naman daw ang It’s Showtime maliban na lang kung magpapagamit din ang mga host nila sa Eat Bulaga.

Sabi ng mga ayudanatics nating tropapips, nasa TVJ at mga legit dabarkads pa rin ang simpatiya ng mga utaw. Sabagay, kahit sa mga teleserye, ayaw ng mga nanonood na inaapi ang mga bida.

At gaya ng nangyayari sa West Philippine Sea, aba’y inaapi ng malalaking barko ng China ang maliliit na barko ng PCG natin. At kamakailan nga, muntik na namang bumangga ang maliit na barko ng PCG sa malaking barko ng Chinese coast guard na basta na lang humambalang sa daan.

Hindi ito ang unang insidente sa ginagawang pambabarako ng China sa PCG. Malakas ang loob nilang ihambalang ang barko nila dahil nga mas malaki at tiyak na mas malaki ang magiging pinsala sa mas maliit na barko ng PCG kapag nagkabanggaan.

At malamang, kapag bumangga ang barko ng PCG sa barko ng China, sisisihin ng mga buraot na Intsik ang mga Pinoy. Sasabihin nila na ang PCG ang nambangga kahit pa ang barko nila ang humambalang sa daan.

Bukod sa pambabarakong iyan ng Chinese coast guard, patuloy ang kumpulan ng mga Chinese militia vessels sa iba pang reef sa WPS na posibleng tayuan din nila ng pekeng isla. Lalo na ang malapit sa Palawan at Recto bank na mayaman sa mina.

Ang tanong ng ilang tropapips natin, paano kung mangyari ang banggaan ng mga barko at may madisgrasya sa mga tauhan ng PCG? Ano kaya ang gagawin ng pamahalaan at militar natin?

Kung tatanungin kaya ang mga Pinoy kung ano ang dapat gawin ng Pilipinas kapag nagkaroon ng banggaan ng mga barko at may madisgrasyang mga tauhan ng PCG, pabor kaya sila na maghain lang tayo ulit ng diplomatic protest, o gusto nila na maghalo na ang balat sa tinalupan, at bahala na si Batman? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy n’yo”.