Chris Taylor nag-grand slam, Dodgers ungos kontra Orioles

SUMAKAY ang Los Angeles Dodgers sa grand slam ni Chris Taylor sa sixth inning para agawan ng panalo ang Baltimore Orioles 6-4 sa Major League Baseball regular season game Lunes ng gabi.

Tinagpas din ng Dodgers ang eight-game winning streak ng Orioles sa Oriole Park at Camden Yards sa Baltimore, Maryland.

Iwan pa ang LA 4-1 papasok ng sixth, nakahirit ng RBI single si Will Smith.

May runner ang Dodgers sa first at second bases habang walang out, pinalitan ni Bryan Baker si Baltimore starter Grayson Rodriguez.

Nagregalo si Baker ng walk para mapuno ang bases bago sumalang si Taylor.

Puro fastball ang pinakawalan ni Baker, foul ang apat na sunod na palo ni Taylor bago nakatsamba ng malutong na homer.

“He threw me a bunch in a row and I was able to get to that one,” ani Taylor. “You can’t chet to it, because he’s got slider and changeup as well.”

(Vladi Eduarte)