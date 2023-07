Bagong balasahan sa PNP umarangkada

Muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng mga senior police official si Philippine National Police (PNP) Chief Police General Benjamin Acorda Jr.

Sa pinakabagong unit reassignment na pirmado ni Director for Personnel and Records Management Police Major General Robert Rodriguez, limang general at anim na colonel ang itinalaga sa bago nilang posis­yon epektibo mula kahapon.

Itinalaga bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office (PRO) Caraga si dating Southern Police District (SPD) Director Police BGen. Kirby John Kraft.

Pinalitan ni Kraft si Police BGen. Pablo Labra II na nalipat sa Personnel Holding and Accounting Unit (PHAU) ng Directorate for Personnel and Records Management.

Itinalaga naman si dating PRO Caraga deputy chief for administration BGen. Roderick Mariano bilang acting SPD Director.

Samantala, si dating Northern Police District (NPD) chief BGen. Ponce Rogelio Peñones Jr. ang acting chief ng Legislative Affairs Center (LAC) ng PNP Directorate for Plans kapalit ni BGen. Nicolas Salvador na itinalagang PNP deputy director for plans.

Hinirang bilang NPD Director si BGen. Rizalito Gapas at kapalit niya bilang Special Action Force (SAF) deputy director si P/Col. Manuel Abrugena.

Kabilang din sa mga binalasa sina Colonel Frankie Candelario, Jason Capoy, Jun Mark Lagare, Cresenciano Landicho, Rex Arvin Malimban at Eleazar Matta. (Edwin Balasa)