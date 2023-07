Angelo Young markado sa FIDE rapid rated tourney

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa sina International Master Angelo Young at Joel Delfin sa FIDE Rapid Rated Chess Tournament sa Agosto 5 (Sabado) sa 2nd floor Open Kitchen Foodhall ng Rockwell Business Center sa Sheridan Street, Mandaluyong.

Ito ay para sa selebrasyon sa kaarawan nina National Master Almario Marlon Bernardino Jr. at Annie Chiqui Carter na may nakatayang papremyong P50K.

Isa sa markadong woodpusher si Young na pumangwalo sa 50 plus division ng 2019 World Seniors Chess Championships sa Bucharest, Romania habang si Delfin ay kilala bilang mahusay na blitz player.

Sasali rin sina International Masterss Chito Garma, Cris Ramayrat at Barlo Nadera, NM Robert Suelo Jr. at Fide Masters Adrian Ros Pacis at Noel Dela Cruz.

Makakatanggap ng P100 food voucher ang 1st 100 players paid participants sa 1-day National Chess Federation of the Philippines sanctioned tourney .

Ang registration fee ay P500 sa GCash number 0909 060 3508 ni Jenley Icao.

(Elech Dawa)