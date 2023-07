Abante Horoscope | July 19, 2023

CANCER

(Hunyo 22 – Hulyo 22)

Wag matakot o mahiyang ibahagi sa iba lalo na sa`yong pamilya ang iyong mga gusto o plano. Malaki ang maitutulong nila sa`yo. Lucky number for today: 8

LEO

(Hulyo 23 – Agosto 22)

Gaano man kabigat ang pinagdadaanan mo’y isipin mong kaya mong lampasan. Gawin mong inspirasyon ang mga pinagdaanan mo’t napagtagumpayan. Lucky number for today: 11

VIRGO

(Agosto 23 – Setyembre 23)

Matutupad ang gusto mong mangyari kung magpapakapositibo. Pero kung iisipin mo agad na matatalo ka ay posibleng iyon ang matamasa mo. Lucky number for today: 15

LIBRA

(Setyembre 24 – Oktubre 23)

Mas bibigat ang pakiramdam kung magbababad sa kama at nanamnamin ang kabiguan o pinagdadaanan. Bumangon nang masaya at may pag-asa. Lucky number for today: 13

SCORPIO

(Oktubre 24 – Nobyembre 22)

Lumugar sa tamang kinalalagyan at iwasang lumampas sa limit. Kung ano lang ang pasok sa badyet ay iyon lang ang i-target. Lucky number for today: 2

SAGITTARIUS

(Nobyembre 23 – Disyembre 21)

Panahon na para aksyunan ang matagal mo nang pinaplano. Wag na itong ipagpaliban pa sinuman ang kumontra dahil maganda ang magiging resulta nito. Lucky number for today: 7

CAPRICORN

(Disyembre 22 – Enero 19)

Masisira ang iyong timpla kung papatulan ang patutsada ng isang kasamahan. Dedma ka lang at iparamdam na hindi ka apektado. Lucky number for today: 11

AQUARIUS

(Enero 20 – Pebrero 18)

Patuloy na mag-obserba sa nangyayari sa iyong paligid. Talasan ang pakiramdam dahil may mga senaryo kang kailangang malaman. Lucky number for today: 6

PISCES

(Pebrero 19 – Marso 20)

Wag munang ituloy ang balak kung may pag-aalinlangan. Kailangan mong maging sigurado at hindi puwede ang `puwede na.’ Lucky number for today: 12

ARIES

(Marso 21 – Abril 19)

May mga taong gustong samantalahin ang iyong kabaitan at pagtulong. Pakiramdaman kung sino ang mga ito para hindi sila makabudol. Lucky number for today: 1

TAURUS

(Abril 20 – Mayo 20)

Mauuwi sa gulo o di pagkakaunawaan ang ilan mong pagbibiro. Tiyaking nasa mood ang kausap bago mangantiyaw. Lucky number for today: 9

GEMIN

(Mayo 21 – Hunyo 21)

Wag mong hayaang madungisan ang maganda mong record dahil lang sa paninira ng iba. Balewalain sila kung walang katotohanan ang bintang nila. Lucky number for today: 3