8 lugar sa bansa 3 araw uulanin ng LPA, habagat

Walong lugar sa bansa ang patuloy na uulanin sa loob ng susunod na tatlong araw dahil sa habagat at low pressure area (LPA).

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), apektado ng LPA at habagat ang Caraga, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao Oriental, Davao De Oro at Eastern Visayas.

Asahan na umano ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa nasabing mga lugar dahil sa malalakas na ulan.

Pinapayuhan din ang mga residente rito na maghanda sa posibleng paglikas sakaling lumubog sa baha ang kanilang lugar bunsod ng pa­tuloy na pag-ulan.