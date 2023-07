5 kotong cop sa Maynila, reresbak

Determinado ang limang miyembro ng Manila Police District (MPD) na linisin ang kanilang pangalan laban sa akusasyon ng pangingikil sa may-ari ng isang computer shop sa Sampaloc, Maynila.

Ayon sa mga pulis, reresbak sila para patunayan na walang katotohanan ang paratang na pinasok nila ang computer shop na pagmamay-ari ni Herminigildo dela Cruz, 73 anyos, sa Barangay 525, Sampaloc, sinira ang mga CCTV dito, tinangay ang kitang P3,500 pati ang P40,000 na pangmatrikula umano ng kanyang apo.

Noong Lunes, naka-sibilyan na sumuko kay Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) executive director Gilbert Cruz sa Camp Crame sina Patrolman Jeremiah Pascual at Jhon Lester Pagar gayundin si Corporal Jonmark Dabucol matapos ang ilang araw na pagtatago.

Kahapon nang umaga, kasama na sina Staff Sergeant Ryann Paculan at Jan Erwin Isaac nang iharap sila ni MPD director BGen. Andre Dizon sa media.

Samantala, pinayuhan ni Cruz ang mga sumukong pulis na harapin ang kanilang kaso at linisin ang kanilang pangalan hindi lang para sa kanilang sarili kundi para sa kanilang pamilya.

“Kung wala talaga kayong kasalanan, harapin n’yo ang kaso. Wag n’yong bigyan ng kahihiyan ang pamilya n’yo kung magtatago kayo, sila ang magdurusa,” ani Cruz sa mga miyembro ng District Police Intelligence Operation Unit (DPIOU), ang akusasyon laban sa kanila.

Samantala, sinabi ni Philippine National Police (PNP spokesperson PCol. Jean Fajardo na itinuturing ng AWOL (absent without an official leave) ang mga pulis dahil sa hindi nila pagtugon sa return to work order na ipinadala sa kani-kanilang bahay.(Natalia Antonio)