5 estudyante grumadweyt ng elementarya kahit nasa bundok ang paaralan

Ibinida ng isang blogger ang limang estudyante na nagtapos ng elementarya sa isa sa pinaka-malayong paaralan sa Bukidnon.

Ito’y ang Bukdugan Ta Palangka Elementary School sa distrito ng Malitbog, na sa layo ay napapaligiran na raw ng mga bukid.

Hindi rin uubra ang motorsiklo at iba pang sasakyan kaya kailangang mag-hike papunta sa paaralan.

Bukod pa rito ang pagsuong sa mabatong daan, tatlong bahagi ng ilog at bundok para marating ang paaralan.

“Kailangan itong lakbayin mula sa Poblacion, Malitbog, Bukidnon patungong Logdeck, San Luis, Malitbog, Bukidnon ng ilang oras gamit ang motorsiklo o lift up na sasakyan. Pagdating ng Logdeck patungong Sitio Victory, San Luis, Malitbog, Bukidnon kung saan naroon ang paaralan ng Bukdugan Ta Palangka ay kailangan nang mag-hike,” ani Megoy Rekoy.

“Kami ay pumunta dito para i-confirm ang limang mag-aaral na magtatapos na ng elementarya. Ang bidyo na ito ay ilan lamang sa parte ng graduation,” dagdag pa niya.

Nakaka-proud aniya ang mga nakapagtapos na ng pag-aaral mula sa Bukdugan Ta Palangka Elementary School dahil ilan sa mga ito ay nakapasa na ng Licensure Examination for Teachers.

“Wala pong kuryente rito, may nagbigay ng generator sa kanila kaya nakapag-charge o naka-connect ang mga sound box nila rito. At kapag nauubusan na ng gasolina para sa generator ay wala na ring silbi ang generator nila. Napakalayo kasi ng bibilhan ng gasolina at napaka-challenging pa ng daan,” wika pa ni Rekoy. (IS)