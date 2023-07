Tignan: Filipiniana gawa sa gantsilyo

Basta Pinoy madiskarte! Gaya na lamang ng bebot na ito sa TikTok na walang budget para sa kanyang graduation outfit kaya naman gumawa na lamang siya ng sarili sa pamamagitan ng crochet!

Ibinahagi ito ng user na si Joanna (@Jaune029) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Walang pambili ng Filipiniana dress for grad2023.”

Makikita sa uploaded video ang mismong proseso ng kanyang paggagantsilyo ng Filipiniana hanggang sa super smooth na transition na suot-suot niya ito.

Ang naturang Filipiniana ay ginamitan niya ng kulay asul na yarn na talaga namang napakaganda ng finish product at bagay na bagay sa kanyang fit.

Humakot ito ng halos 186k views, 25.4k likes, at daan-daang komento mula sa mga madlang peeps.

Ilan sa mga comments:

Para kay @nicolesocials, “Mihhh Ganda have you try white pants po? parang mas lilitaw ang top mo sa white.”

“White/cream colored skirt po sana para mas lumitaw yung ganda nung top mo,”suggest ni @heeseung65.

“Ganda, congrats pooo!” sey ni @angelsmiilee.

Saad naman ni @accesso.ria, aniya, “Ang ganda at ang galing nyo! Hanggang phone pouch lang nagagawa ko.

Nakakangawit..”

Ikaw, bet mo rin ba ng ganitong uri ng kasuotan? (Moises Caleon)