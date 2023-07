Tigil Pasada? Eto na naman tayo

Nanawagan ng nationwide tigil-pasada na naman ang grupong Manibela sa mga transport groups at itataon sa araw ng SONA ni Pres Bongbong Marcos sa Hulyo 24. Balak pa nilang patagalin ng tatlong araw hanggang Hulyo 26.

Giit ng presidente ng Manibela, protesta nila eto sa pagbibigay ng mga ruta sa mga LGU at mga kooperatiba. Dahil diyan, hinihingi nila ang pagbibitiw sa puwesto nina DOTr Sec Jaime Bautista at LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz.

Matatandaan na tumigil-pasada na ang grupong Manibela noong unang linggo ng Marso 2023. Sa kabila ng sinabi nilangtagumpay ang protesta, wala namang malinaw na resulta ang nakuha para sa mga drayber at operator.

Ngayon, uulit na naman sila sa araw ng SONA.

Isyu pa rin nila ang 2017 Omnibus Franchising Guidelines na bahagi ng malawak na PUV Modernization Program para palitan ang mga luma at bulok na jeepney ng mga moderno at environment-friendly sa sasakyan.

Para umusad ang PUVMP, ang mga indibiduwal na operator ay dapat bumuo ng grupo o sumali sa kooperatiba o korporasyon bago matapos ang taong 2023. Kung hindi, ibibigay ng LTFRB ang kanilang prangkisa sa mga rehistradong kooperatiba, korporasyon o sa LGU.

Nagbabala ang LTFRB na babawian ng prangkisa ang mga drayber at operator sa sasama sa tigil-pasada. Sinabi ng LTFRB chairman na guguluhin ng tigil-pasada ang public transport na taliwas sa kondisyones ng kanilang prangkisa.

Gaya nang nangyari noong Marso, ilang grupo ang hindi kumbinsido sa balak ng Manibela.

Ang NCR Consolidated Entities and National Federation of Transport Cooperative ay nagsabing hindi sumusuporta sapanawagang tigil-pasada. Sila ang malaking grupo ng mga operator at drayber na kasapi ng mga kooperatibang nagsusulong ng modernisasyon ng mga jeepney. Suportado nila ang PUVMP lalung-lalo na ang deadline ng konsolidasyon sa Disyembre 31, 2023.

Noong Marso, tinawag ng grupo na ‘anti-poor’ ang tigil-pasada dahil tanging ang mga mahihirap ang magdurusa. Dahil hindi nila kayang lumiban sa trabaho at mawalan ng kita, sila ang parurusahan sa pagpasok at pag-uwi mula sa trabaho. Ganoon din ang mga drayber na umaasa sa araw-araw na kita para sa pagkain ng pamilya.

Sinabi rin ng LTFRB chairman na hindi sasali sa tigil-pasada ang tinatawag na ‘Magnificent 7’ na kinabibilangan ng Pasang Masda, ALTODAP, PISTON, ACTO, FEJODAP, Stop and Go, at LTOP.

Para hindi maperwisyo ang mga pasahero, inaasahan ang full operation ng EDSA Busway, LRT1, LRT2, MRT3 at PNR para makapag-hatid ng mga pasahero sa loob at labas ng Metro Manila.

Umaasa rin tayo na maghahanda ang MMDA, PNP at mga LGU ng ‘libreng sakay’ para silbihan ang mga maiipit na pasahero.

Maasahan sana ang mga motorcycle taxi para punuan ang kakulangan ng masasakyan sa araw ng tigil-pasada. Kung hindi tayo nagkakamali, nasa 60,000 na ang bilang ng mc taxi na kasama sa pilot testing.

Sa kasamaang palad, wala pang nababalangkas na batas ang komite ni Sen. Grace Poe para gawin ligal ang operasyon ng mc taxi. Napakaraming mga motorcycle riders ang nag-aabang na para sumali sa mc taxi program. Baka naman Sen Poe, eto na ang pagkakataon para bilisan ang ginagawa ninyong batas.