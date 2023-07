Sunshine karangalan na katabla si Charo

Ang actress na si Sunshine Dizon ang itinanghal na Best Movie Actress ng 38th PMPC Star Awards para sa naging pagganap niya sa pelikulang ‘Versus’

Ayon kay Sunshine, marami raw siyang hindi nasabi sa naging acceptance speech niya. Kaya naman itinuloy niya ito sa pagpo-post sa kanyang Instagram account.

Lahad ni Sunshine, “Marami pa po sana akong gustong sabihin kagabi but I got emotional and overwhelmed.”

Nagpasalamat siyang muli sa bumubuo ng movie mula sa director, production, at sa kanyang co-star na si Gabby Eigenmann. Sey niya, “For his generosity, dedication and contagious passion as an actor. Kaps para sa atin ito at mahal na mahal kita.”

Nag-thank you rin siya sa kanyang manager sa PPL Entertainment, Inc. na si Perry Lansigan na palagi raw silang pinu-push to achieve their dreams.

Pero binigyang-diin ni Sunshine na malaking bagay sa kanya na mahanay raw sa mga ‘ate’ niya sa nominasyon na sina Claudine Barretto at Sharon Cuneta, pero pagdating kay Charo Santos-Concio, nasabi ni Sunshine na, “Sobra-sobrang pasasalamat na ako’y mabigyan ng pagkakataong mahanay sa nag-iisang Miss @charosanto ay isang napakalaking karangalan na buong buhay kong hindi malilimutan.”

Siyempre, hindi rin nakalimutan ni Sunshine na mabanggit ang dalawang anak na sina sDoreen at Anton, at ang namayapang ama.

Sa isang banda, halos semi hiatus si Sunshine sa pag-arte at pagtanggap ng mga proyekto sa loob ng dalawang taon na. Pero patunay na mahusay talaga siyang aktres na sa iilan na nagawa niya, tulad nga ng ‘Versus’ ay wagi pa rin siyang best actress.

Sa ngayon ay kasama si Sunshine sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ng TV5 at ABS-CBN.

