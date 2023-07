Suga look-a-like na Grab driver, viral na!

Viral sa TikTok ang video ni Rodolf Jamilla kung saan makikita ang Grab driver na ka-look-a-like ng BTS member na si Suga!

Sa video ni Jamilla, makikita ang mata at buhok ng driver na kahawig ni Suga.

Sa report ng ‘State of the Nation’, nakilala na Jetson Lim pala ang pangalan ng driver.

“Nagulat na lang po ako nang may nag-message sa akin na viral na raw po ako. Thank you po!” wika ni Lim.

“Kahit hindi ko po nakikita sa sarili ko, sobrang salamat po kasi sobrang sarap sa pakiramdam na mapuri ng ganon,” aniya pa.

Ngunit hindi na pwede pumila ang mga bebot dahil taken na pala si Jetson. (RP)