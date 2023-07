Sitcom ni John Lloyd matitigbak na

Hanggang August 6, 2023 na lang ang ‘Happy Together’ ni John Lloyd Cruz sa GMA-7.

Heto ang chika ng GMA-7 at ng Crown Artist:

“Kapuso high-rating weekend sitcom ‘Happy ToGetHer’ will officially conclude at the end of this season.

“GMA Network and Crown Artist Management Inc. will still work on possible future collaborations, especially with the award-winning actor and Box Office King John Lloyd Cruz.

“For the meantime, ‘Happy ToGetHer’ will continue to bring laughter and good vibes to viewers until August 6, every Sunday at 6:50 p.m. on GMA-7.”

Well, sayang naman dahil pabongga nang pabongga ang mga guest nila tulad ni Kaye Abad, ha! At bongga rin naman ang ratings nila, ha!

Katunayan, last July 9 ay humamig pa sila ng 8.9%, pangatlo sila. Una ang ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’, pangalawa ang ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’.

Kinabog pa nila ang ‘Bubble Gang’ (pilot) noong Sunday.

Anyway, baka nga mas mag-focus na sila sa serye ni Lloydie.

Well, wish ng mga fan, sa teleserye na mapanood si John Lloyd, ha!

May iba namang mga nang-iintriga na baka biglang magulat na lang daw tayo na nasa ibang TV network na si Lloydie.

Well… (Dondon Sermino)

