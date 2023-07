Sey mo Belle? Donny pinangalandakan ang ka-date na girl, todo shopping pa

Spotted si Donny Pangilinan na may ka-date sa isang mall, at todo shopping pa sila.

Hindi si Belle Mariano ang ka-date niya. Dahil ang girl na kasama niya ay ang the same girl naka-date niya anim na taon na ang nakalilipas.

Anyway, ang bongga nga ni Donny, na sobrang generous sa naturang girl, at talagang lahat ng gustong bilhin ay binili, ha!

Panay rin ang chikahan ng dalawa, dahil ang daming tanong ni Donny sa girl, na sabi nga ni Donny, ‘Parang ibang tao ang kausap ko, ang daming explaining!”

At siyempre, nag-merienda rin sila, at bongga ang girl dahil habang nagdi-date sila at naghihintay ng lafang, panay ang sketch nito sa bond paper, dahil ang pangarap pala nito ay maging fashion designer, at maging Hollywood actress.

Ang ganda-ganda ng girl, na ang pangalan nga ay Solana. At yes, siya nga ang nakababatang kapatid ni Donny.

Kuwento nga ni Donny, 6 years ago ay nag-date na sila, pinag-shopping niya ang kapatid, at super liit pa nito. Ngayon nga ay dalagita na, 12 years old na, at ang ganda-ganda na, ha!

At bongga, dahil kung noon daw ay mga toys lang ang pinamimili nila, ngayon ay puro magagandang damit na, ha! Kasi nga, fashionista ang sisteret ni Donny, sa murang edad nito ngayon.

Nakakatawa nga si Donny dahil medyo na-surprise siya sa gustong bilhin na bag ni Solana. Bet nga kasi nito ng Hermes na bag.

Siyempre, nag-Timezone rin ang dalawa at naglaro, ha!

Well, ang suwerte ni Solana na may kuya siyang tulad ni Donny, na napaka-generous at alagang-alaga siya, ha!

Kitang-kita mo nga ang happiness sa dalawa! At mapapa-sana all ka na lang talaga.

