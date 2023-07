San Miguel Beer sa Oktubre babalik pamatay na porma

Kulang pa sa tao ang San Miguel Beer sa preseason.

Injured sina Terrence Romeo, Mo Tautuaa at Vic Manuel, pinagpahinga sina Chris Ross at Marcio Lassiter, at nasa Gilas duties sina June Mar Fajardo at CJ Perez.

Mag-iiba ang tabas ng team kapag nakumpleto na bago ang Commissioner’s Cup sa Oct. 15.

Hanggang 6-foot-9 ang ceiling ng imports sa season-opening tournament, nag-desisyon ang SMB na kumuha ng mas maliit.

“We’re trying to get a legit 6-7 or 6-8 na 3 or 4 para makalaro with June Mar,” ani coach Jorge Gallent nitong Linggo. “Kasi kapag kumuha kami ng 5, mahihirapan na naman.”

Kailanga aniya nila ng may tira sa labas para hindi makasiksikan ni Fajardo sa paint.

“‘Pag shooter, kapag malas mga local makaka-contribute siya from outside,” paliwanag ng tactician. “‘Pag kukuha kami ng 5 na wala naman kaming shooter sa labas, alam naman natin na si Marcio lang talaga reliable shooter dito.”

May tatlo ng kandidatong reinforcement ang Beer, pag-uusapan pa ng management kung sino ang papupuntahin dito. (Vladi Eduarte)