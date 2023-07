Sa 44th anniv ng ‘EB’: TVJ fam sama-sama sa ‘E.A.T.’

Tulad noong July 1, buong puwersa na dadalo ang pamilya nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon sa 44th anniversary ng ‘Eat Bulaga’ na ‘E.A.T.’ na ngayon sa TV5, sa darating na July 30 (dahil Sunday ito papatak, malamang na July 29 ito gawin).

At sabi nga ng anak ni Tito na si Quezon City Vice Mayor Gian Sotto, pinapasa-Diyos at sa mga tao na lang nila ibinibigay ang pagpapasya.

“’Yung pinagtatalunan. Ahhh…

“Again, para sa akin, let God and let the people speak, ‘di ba po?” sabi lang niya.

Inamin ni VM Gian na hindi siya close sa mga Jalosjos.

“Hindi po masyado. Unfortunately no!

“May mga na-meet, for one time, pero hindi po…,” sabi niya.

Anyway, happy raw sila ngayon dahil sa magandang reception ng mga manonood sa TVJ sa TV5.

“Sobrang saya po. Kahit si Mommy (Helen Gamboa), sobrang saya. Hindi niya ini-expect na ganun kalaki ang reception. Ako I’m just really grateful and thankful and I want to give the glory to God for this blessing po,” sabi pa ni Gian.

“Sa simula disappointing talaga, nakakalungkot. Pero immediately ang Panginoon napakabait. He gave us hope. Parang sabi niya, relax lang kayo. At ‘yun nga nasagot ang aming mga prayers.

“Si Daddy, lahat sila emotional noon. Pinaghirapan nilang bagay, tapos biglang aagawin sa iyo. We understood, and pinagdasal talaga namin sila.

“Araw-araw kaming nagpi-pray para sa kanila, at sa lahat ng legit Dabarkads!” sabi pa rin ni Gian.

Anyway, isa nga si Vice Mayor Gian Sotto sa mga dumalo sa opening ng bagong branch ng Chicken BBQ sa Robinsons Magnolia na pag-aari ni former Governor Chavit Singson. (Dondon Sermino)

