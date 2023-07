Ruffa problemado sa mga mata

Problemado si Ruffa Gutierrez sa kanyang mga mata.

Masyado raw kasing malabo ang mga mata ng actress-TV host at panay nga ang pa-check-up niya sa Asian Eye Institute.

Noong una, akala ni Ruffa ay kailangan operahan ang kanyang mga mata, pero dumaan muna siya sa series of check-up hanggang sabihin ng kanyang doktor na puwede namang daanin sa pagsusuot ng eyeglasses.

Ang pagiging malabo nga ng kanyang mga mata ang dahilan kung bakit hindi niya natanggap ang isang hosting job noong weekend.

“Ayoko namang habang nagho-host hindi ko mabasa ang cue cards o ‘yung nasa teleprompter,” sey niya.

Sabi ni Ruffa, noong nakatira pa siya sa Istanbul, Türkiye ay nagpa-lasik na siya ng kanyang mga mata, pero lately nga ay lumabo na naman ‘yon at dahilan pa ng madalas niyang pagkahilo.

Pero noong isang araw nga, may bago na siyang eyeglasses, kaya mas okey na raw siya.

Kailangan din ni Ruffa ng contact lenses para sa kanyang mga mata dahil malapit na rin siyang magsimulang mag-taping para sa isang bagong teleserye na hindi pa niya puwedeng i-announce kung ano.

Sobrang thankful nga pala si Ruffa sa kanyang eye doctor na si Dr. Robert Ang.

Anyway, going back to her new teleserye, siguradong kikiligin kayo sa love team magbibida sa proyektong ‘yon at malapit na nga raw silang mag-start ng taping, ha!

Bongga!

***

Singer, muntik ma-‘Wow, Mali!’

Malungkot ang isang kilalang singer nang mag-post siya sa group chat namin.

Nabasa kasi niya sa social media na patay na ang isang beteranong Hollywood actor.

Lately rin kasi ay maraming mga kakilala si singer na namatay.

“How sad!” sey ni singer.

Pero sabi naman niya, “True kaya na patay na siya? Baka fake news, ha?”

Kami na ang nag-check tungkol sa tsikang ‘yon ni singer and true enough, fake news nga.

Naku, mabuti na lang at hindi mahilig makipag-unahan sa pagpo-post si singer ng mga ganoong bagay, kaya nakaiwas siya na mabiktima ng fake news.

Kung kaagad nag-post si singer, aba, nabiktima na sana siya at na-‘Wow, Mali!’ ha!

‘Kaloka rin naman ang iba na gumagawa ng fake news at maraming mga sikat na celebrity ang pinapatay sa social media.

Magsitigil kayo sa maling gawain na ‘yan, ‘noh?!

