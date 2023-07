Robbie Puno, Hadley Mariano may isisiwalat sa PSA Forum

DALAWANG sports na malapit sa puso ng mga Pinoy ang tampok na sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ngayong Martes (Hulyo 18) sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Ang Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) na pinamumunuan ng bagong halal na pangulo na si Robbie Puno, ang pangunahing panauhin sa dalawang bahaging sesyon na may Sharks International 9-Ball Open din.

Magsisimula ang talakayan sa alas-10:00 ng umaga na mga ihahatid ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee at Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).

Makakasama ni Puno, ang dating kongresista na kumakatawan sa unang distrito ng Antipolo, sina sABAP ecretary general Marcus Manalo at executive assistant Karina Picson upang pag-usapan ang mga plano at aktibidad ng ABAP, kabilang ang paparating na kampanya sa Asian Games, na isang qualifier sa 2024 Paris Olympics.

Tatalakayin naman ng chief organizer na si Hadley Mariano ang Sharks 9-Ball Open meet kung saan sasargo sina World Cup of Pool champions James Aranas at Johann Chua.

Hinihikayat ni PSA president Nelson Beltran, sports editor ng Philippine Star, ang mga miyembro na dumalo sa sesyon na i-livestream sa pamamagitan ng PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at Radyo Pilipinas 2 FB. (Lito Oredo)