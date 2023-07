PPS Rep. Marlyn Naguiat Nat’l Junior Netfest dagsa sasabak

HALOS 300 mga kabataan sa iba’ibang lugar ang atat sa matinding girian sa kategoryang age-group ‘pag palo ng PPS-PEPP (Palawan Pawnshop-Palawan Express Pera Padala) Rep. Marlyn Alonte-Naguiat National Juniors Tennis Championships bukas (Miyerkoles) sa Brent Tennis Center sa Biñan, Laguna.

Lahat maliban sa isa sa siyam na age-group division hahambalusan ng 32 player, tumitiyak sa masiglang tugon mula sa mga nagsisimula sa 10-unisex patungo sa premier 18-and-under class ng Group 1 tournament na prisintado ng Dunlop. Ang girls’ 18-under lang ang may 16 na kasali pero inaasahang dikdikan ang labanan para sa mga pangunahing karangalan at ranking points sa kabuuan ng kompetisyon.

Para maasikaso ang rekord ng bilang na 272 kalahok sa kaganapang bahagi sa paghahagilap ng talento, pinalugitan ang oras ng mga laro at araw, ayon Lunes kay organizer Jonathan Bernardo, na siya ring person-in-charge ng PPS-PEPP Committee on Tennis sa Calabarzon area.

Seeded No. 2 si Chloe Mercado ng Quezon City, sariwa pa sa panalo sa Lanao del Norte swing ng nationwide circuit na binuo ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro, sa paghahanda sa sa rambol sa titulo kina No. 1 Jane Diaz, Sandra Bautista at Alexi Jarata na kapwa puntiryang silatin ang mga patok sa centerpiece girls’ division.

Hinog na si Kale Cyd Villamar sa pakikipagtuos kina Vince Serna at Kendrick Bona na rito.y No. 3 seed ang Kapatagan, Lanao del Norte bet sa boys’ 18-U play kasama sina Ariel Cabaral, Reign Maravilla, siblings Frand at France Dilao at Marben Alimarin.

Papalo rin sina Diaz, Bautista at Jarala sa 16-U kasama sina Joy Ansay, Ave Maria Policarpio, Alecsa Ilano at Cadee Dagoon habang sina Bona, Villamar at Cabaral ang mga top bet sa boys’ side na kabibilangan din nina Tristan Licayan, Dilao brothers, Gabriel Cruz at Zachary Morales.

Akyat na si Los Baños’ Maristella Torrecampo, nanalo ng 10-unisex trophy sa huling PPS Alonte juniors, sa girls’ 12-U karibal sina Kylie Cautivo, Alexa Cruspero, Ayl Gonzaga, Jarmine Sardona, Maria Ataiza, Stella Policarpio at Theriz Zapatos.

Samantala, sunod na darayhin ang juniors circuit ang Sucat, Paranaque para sa Mayor Eric Olivarez Nationals sa Hulyo 25-29 sa Olivarez Sports Center samantalang ang Palawan ang abala sa susunod na yugto sa Agosto 2-13 na Puerto Princesa City Open.

Para sa pagpaparehistro at iba pang mga detalye, kontakin si tournament organizer Bobby Mangunay sa 0915 404 6464. (Ramil Cruz)

