Pinakamataas na bayad na atleta sa 2023, nakamit ng Portuguese football player

Nasungkit ng Portuguese football player na si Cristiano Ronaldo ang pwesto sa Guinness World Records para sa may pinakamataas na taunang kita ng isang atleta noong 2023, ayon sa pahayag na inilabas sa website ng organisasyon.

“Sa unang pagkakataon mula noong 2017, at pangatlong beses sa pangkalahatan, nanguna si Cristiano Ronaldo sa listahan ng Forbes ng mga atleta na may pinakamataas na sahod sa mundo at siya ring nakasungkit ng nasabing rekord sa GWR noong 2023.

Ayon sa Forbes, kumita si Cristiano ng nasa $136 milyon, kabilang ang $46 milyon sa on-field na kita at $90 milyon sa off-field na kita, kabilang ang $46 milyon sa on-field na kita at $90 milyon sa off-field na kita noong 2017.

Pumangalawa ang Argentinian forward na si Lionel Messi na may $130 milyong kita, gayundin ng $65 milyon sa on-field earnings at $65 million sa off-field earnings.

Kung ikukumpara sa isa pang manlalaro ng football, ang mga kinita ng manlalarong Pranses na si Kylian Mbappe sa larangan ay $100 milyon, na malaki ang kontribusyon sa kanyang kabuuang $120 milyon na kita. (Betchai Julian)