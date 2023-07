PBBM: ‘Insurhensiya patapos na’

Mismong si Pangulong Bong Bong Marcos ang naghayag nitong Sabado na tiwala siyang bago matapos ang 2023, ang Northern Samar na ang huling bayan na mahahawakan ng New People’s Army.

Ito raw ay dahil magagapi na ng Armed Forces of the Philippines ang mga rebelde.

Ito ay inihayag ni PBBM nang bumisita siya sa Camp Sumoroy sa Catarman, Northern Samar kung saan pinapurihan niya ang 803rd Infantry Brigade (IBde) ng Philippine Army (PA) sa kanilang pagsisikap na malupig ang mga natitira pang ‘maliit’ na bilang ng NPA sa lugar.

Umaasa ang Pangulo na matatapos ng PA ang pagkaubos ng NPA sa December o bago matapos ang 2023.

Nabigyan kasi si PBBM ng ‘briefing’ sa kanyang pagdalaw doon kung saan isinama na ng PA na ang kanilang ‘deadline’ para sa mga komunistang-teroristang NPA ay hanggang December na lang.

“From the progress being made in Northern Samar, we are looking forward to declaring that province clear of CTGs ( Communist Terrorist Group) by the end of the year,” ang pag-uulat ng Pangulo.

Di na nga raw makakapaghintay ang Pangulo sa araw na iyon, na muli siya dadalaw sa Northern Samar para ideklara itong malaya na sa kuko ng mga komunistang-teroristang mga CPP-NPA-NDF.

“And that will be a big, big blow to the enemy forces because they have always felt that Northern Samar is a place that they feel safe in,” dagdag pa ni PBBM.