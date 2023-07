Patrick Coo, Daniel Caluag sumablay sa Paris Olympics

Tagaytay City – Kinapos sina dating Asian juniors champion Patrick Coo at Olymian Daniel Caluag na awtomatikong masungkit ng silya sa 2024 Paris Olympics nang maipit sa matira-matibay na labanan sa men’s elite final sa natapos dito nitong Linggo na 2023 Asian Cycling BMX Freestyle and Racing Championships.

Maagang kumawala ang 23-anyos na PhilCycling bet para makapuwesto sa harapan. Pero naharang ng katabing dalawang rider mula sa Indonesia upang maalis ang isang paa sa pedal at muntik na sumemplang sa unang jump bago nakabawi saka tuluyang naiwanan sa likuran.

Itinala ni Coo ang tiyempong 36.52 segundo sa karerang nakakalendaro sa International Cycling Union at Asian Cycling Confederation, at pinagkaabalan ng PhilCycling at Tagaytay City na pinangungunahan ni Philippine Olympic Committee president Rep. Abraham ‘Bambol’ Tolentino.

Tinanghal na kampeon si Komet Sukprasert ng Thailand sa bilis na 32.55 segundo kasunod ang dalawang Indonesian na sina Rio Akar na may 32.57 at Fasya Ahsama Rifki na naka-33.52 sa kaganapang sinaksihan nina ACC secretary -general Onkar Singh ngIndia at UCI management committee member Datuk Amarjit Singh ng Malaysia.

Unang nagkasama sa ikalawang heat ng semifinals sina Coo at 2014 Asian Games gold medalist Caluag na hindi rin agad nakalabas sa starting gate upang maiwanan at mabigong makasungkit ng kailangang unang apat na rider.

Ipinaliwanag ni Caluag na pagsipa nito sa starting ay umikot ang kanyang gulong sa likuran dahil sa madulas na sahig na napatungan sa Lane 7 kaya naiwanan at kahit nakahabol sa isang karibal ay kinapos na itopagpanlimang puwesto.

Napanalunan ni Sae Hatakayama ang kababaihan sa 35.29. Kasunod nito sa Wanyl Liao ng China na may 35.68 at si Kanami Tano ng Japan na may 36.29.

Lumapag ang dalawang pambato ng ‘Pinas na sina Paul Diaz (39.25) at Kyle Garcia (33.25) sa ika-12 at 13 puwesto. (Lito Oredo)