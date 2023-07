Naging inspirasyon sa pagtatapos: Regine, Ogie idolo ng mga mag-aaral

Pinasaya ng isang estudyanteng fan ang mag-asawang Ogie at Regine Velasquez-Alcasid.

Inialay kasi ng fan ang kanyang pagtatapos sa senior high school sa mag-asawa.

Ipinagmalaki ni @_alliaaa sa kanyang tweet ang kanyang graduation pic mula sa senior high school kasabay ng pasasalamat kina Regine at Ogie bilang mga inspirasyon niya sa kanyang pag-aaral.

“Yayyy!!! Thank you ate @reginevalcasid and kuya @ogiealcasid for being my escape from reality.”

Idinugtong rin niya sa tweet ang mensahe ni Regine sa mga mag-aaral na supporter nito.

Ganito ang message ni Regine na shinare ng fan, “Ayaw kong mag-end ang life nyo sa pagiging fangirl lang. Gusto ko may mangyari sa life niyo, maging successful kayo.”

Tumugon naman si Regine sa fan ng, “I’m very proud of you Congratulations,” bagay na nagpasaya sa fan na nasa loob ng isang orientation activity.

Ikinatuwa rin ng iba pang netizen ang pagpansin ng singer-actress-host sa pasasalamat ng mag-aaral.

Isa lang ito sa maraming kabataan na ginagamit na inspirasyon si Regine para sa kanilang pananagumpay sa trabaho, sa pag-aaral, at sa iba pang larangang pinasok ng mga ito.

How inspiring! (Rey Pumaloy)

