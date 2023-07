Mylene Paat, Chery Tiggo uupuan ang silya sa Final 4

TEAM STANDING

GROUP A W L

Creamline* 4 0

Chery 2 1

PLDT HF 2 1

GerFlor** 0 3

Akari** 0 3

GROUP B W L

F2 Logistics 3 1

Choco Mucho 3 1

Cignal 3 1

Petro Gazz 3 2

Foton** 1 3

FarmFresh**0 5

* – semifinalist

** – eliminated

Mga laro ngayon

(PhilSports Arena)

9:30 am – Gerflor vs Akari

12:00 nn – F2 Logistics HF vs Foton

4 pm – Choco Mucho vs Cignal

6:30 pm – Chery Tiggo vs PLDT Home Fibr

Kakapitan ng Cherry Tiggo sina Mylene Paat at magkapatid na Eya at EJ Laure upang sikwatin ang pangalawang semifinals slot pagharap sa PLDT Home Fibr sa 6th Premier Volleyball League Invitational Conference 2023 eliminations ngayon (Martes) sa PhilSports Arena sa Pasig.

Pero tiyak na dadaan sa butas ng karayom ang Crossovers sa alas-6:30 ng gabing hambaalusan dahil kailangang-kailangan din ng Speed Hitters ang panalo. Magkaakbay ang dalawa sa segunda sa Group A sa barahang 2-1.

Ang Group A leader at defending champion Creamline (4-0) pa lang ang swak sa semis matapos walisin ang apat na laro sa paliga ng Sports Vision Management Group, Inc. at mga hatid ng BingoPlus, ArenaPlus, Mikasa, Smart, Rebisco, Kumu, Asics at SportRadar.

Top two teams lang ang mga sasampa sa susunod na round kasama ang mga dayong Japan at Vietnam sa torneo na mga ineere ng PVL.ph, One Sports, One Sports+, Smart Livestream, Cignal Play at Pilipinas Live.

Maliban kina Paat, Eya at EJ, huhugot din ng lakas ang Chery kina veterans Cza Carandang at Ponggay Gaston at rookies Imee Hernandez, Princess Robles at setter Joyme Cagande.

Bawas ang lakas ng High Speed Hitters dahil hindi makakalaro si Jovie Prado na may knee injury. Kaya dapat magtripleng kayod sina top hitter Me-an Mendrez kasama sina Dell Palomata, Michelle Morente, Honey Royse Tubino, skipper Mika Reyes at Fiola Ceballos.

Magtatapat din sa alas-9:30 ng umaga ang mga talsik na Gerflor (0-3)-Akari (0-3), F2 Logistics (3-1)-Foton (1-3) sa alas-12:00 ng tanghali at Choco Mucho (3-1)-Cignal (3-1) sa alas-4:00 ng hapon. (Elech Dawa)

See Related Story:

Mylene Paat, Kazakh volley player engaged na