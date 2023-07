MPG, IMEG, IG sanib-puwersa vs 5 kotong cop

Nagsanib-puwersa ang Manila Police District (MPD), Integrity Monitoring and Enforcement Group (IMEG) at Intelligence Group (IG) para tugisin ang limang pulis-Maynila na tumakas at nagtago na matapos mabuko ang pangingikil sa may-ari ng isang computer shop sa Sampaloc, Maynila noong nakaraang linggo.

Ayon kay PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo, inatasan ni PNP chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang IMEG at IG na tumulong sa MPD para hanapin ang limang pulis na sina Ryann Tagle Paculan at Jan Erwin Santiago Isaac, pawang may ranggong staff sergeant; Jeremiah Sesma at John Lester Reyes Pagar, mga patrolman; at Corporal Jonmark Gonzales Dabucol, mga miyembro ng MPD-District Police Intelligence Operation Unit (DPIOU).

“Nagbigay na ng instruction si Chief PNP para tumulong ang ating IMEG at IG sa pag-conduct ng manhunt operation sa limang ito. Confident naman si Sir na within this week ay may resulta na, sa tulong ng IMEG pati ng IG, hindi magtatagal at makukuha na ito,” pahayag ni Fajardo sa isinagawang press briefing sa Camp Crame kahapon.

Dagdag ni Fajardo, idineklara nang AWOL o Absent without leave ang limang pulis nang mabigo silang tumugon sa return to work order na ipinadala mismo sa kanilang bahay noong nakaraang linggo.

“Dineclare na silang AWOL. Pinuntahan ‘yung mga last known address nila at doon pina-receive ‘yung kanilang return to work order. Kung hindi sila susunod within three days upon receipt nung return to work order, they will be declared AWOL,” saad ni Fajardo.

Sinampahan na rin aniya ang mga ito ng mga kasong administratibo at kriminal.

Patuloy ang panawagan ng PNP sa limang pulis na sumuko at harapin ang kanilang kaso.

Sa ulat, nakasibilyan ang limang suspek nang puwersahan nilang pasukin ang isang computer shop sa Barangay 525 sa Sampaloc, Maynila noong Hulyo 11 at nagpakilalang mga pulis.

Inakusahan ng mga suspek ang 73-anyos na may-ari ng computer shop na si Herminigildo dela Cruz, na may operasyon sa online sabong.

Pagkatapos kunin ang P44,000 na pang-matrikula sana ng apo ni Dela Cruz, tinangay din ng mga ito ang P3,500 sa kaha at saka inobliga ang huli na magbigay sa kanila ng lingguhang P4,000 bilang proteksyon sa kanyang negosyo.

Dahil sa pangyayari, nadamay at sinibak ang 50 miyembro ng MPD-DPIOU habang patuloy ang imbestigasyon sa insidente. (Edwin Balasa)