Military supply, humanitarian aid ibabagsak sa Ukraine

Mas malaking military at humanitarian aid ang ibabagsak ng South Korea sa Ukraine para matiyak ang tagumpay nito sa giyera kontra Russia.

Tiniyak ito ni South Korean President Yoon Suk-yeol nang sorpresa nitong bisitahin si President Volodymyr Zelensky sa Kyiv noong Sabado matapos nitong dumalo sa NATO alliance summit sa Lithuania.

Kaalyado ng SoKor ang Amerika at ikasiyam sa pinakamalaking exporter ng mga armas sa buong daigdig.

Noong nakaraang taon, nagpadala rin si Yoon sa Ukraine ng mga body armour at helmet para sa mga sundalo.

“We are discussing everything that is important for the normal and safe life of people,” ayon naman kay Zelensky na patuloy ang pasasalamat sa suporta ni Yoon sa kanilang bansa.