Mas lalong gumanda, bumait: Alexa napuri ng nanay ni Loisa

Walang kaduda-duda sa pagkakaroon ng magandang qualities si Alexa Ilacad.

Hindi nga lang napupuri si Alexa bilang isang magandang kasamahan sa trabaho, sobra rin siyang napupuri dahil sa pagiging isang mabait na tao.

Mismong ang nanay ni Loisa Andalio na si Mommy Sandie (@Sandiefandalio sa social media) ang nagpakita ng resibo sa nasabing karakter ni Alexa sa pamamagitan ng isang tweet.

Ipinakita ni Mommy Sandie ang isang photo op na nagpapakita sa kanila ni Alexa kasama si Loisa at ang dalawa pang kapatid ng huli.

Kagagaling lang nina Alexa at Loisa sa special screening ng seryeng nilang ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Ang pagkikitang ‘yon ang naging basehan ni Mommy Sandie para purihin niya si Alexa at makumpirma na hindi ito nagbago kahit sikat na ang aktres.

“About last night event with Alexa, after 4 years nakita ulit kita, na miss kita, lalo kang gumanda at still sobrang bait pa din @alexailacad, wd my daughter @iamAndalioLoisa, Leona and lucas ulo lang nakita sau, likot kasi e,” sey ni Mommy Sandie (with laughing face emoji).

Ito ang unang pagkakataon na pumuri sa isang kapwa artista ni Loisa ang kanyang nanay sa napakarami nitong tweet na pawang ang laman ay tungkol sa LoiNie.

Nagpaka-‘fan’ si Mommy Sandie sa muling pagkikita nila ni Alexa, bagay na ikinatuwa ng mga panatiko ng aktres na umaasam na mas marami pang projects ang pagsamahan ng kanilang idol at ni Loisa.

Nagpapatunay kasi ang tweet ni Mommy Sandie na walang kumpetisyon sa pagitan nina Alexa at Loisa kahit nagbabanggaan sa popularidad ang love team ng anak with Ronnie Alonte, ang LoiNie, at ang love team naman nina Alexa at KD Estrada na KDLex.

Nice!

