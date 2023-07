Kyle Tucker, Houston Astros ungos sa Los Angeles Angels

NAG-DELIVER ng solo shot si outfielder Kyle Tucker sa ninth inning na naging game-winning home run sa 9-8 victory ng Houston Astros laban kay Shohei Ohtani at Los Angeles Angeles sa MLB regular season game game nitong Linggo.

Tinapos ni Tucker ang pabida nang kumpletuhin ang diving catch sa right field para sa final out.

Nag-rally ang Astros mula four-run deficit sa kabila ng major league-leading 34th homer sa season ni Ohtani.

Iwan pa ang Houston 7-5 papasok ng ninth bago iniskoran ng apat si Jaime Barria. Kumonelta ng two-run homer si Alex Bregman para sa lead, sinundan mg solo shot ni Tucker.

Nabuhayan ang LA nang paglayagin ni Ohtani ang homer may obe out sa ninth. May nakalusot na runners sa first at second habang may two outs, pero hinabol ni Tucker ang line drive ni Matt Thaiss para tapusin ang laro. (Vladi Eduarte)

See Related Story:

Yankees pitcher Domingo German gumawa ng kasaysayan sa MLB